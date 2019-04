'Eerst uitstallingenbeleid, dan pas fietsen toestaan in wandelgebied’

BERGEN OP ZOOM - De proef met fietsen door de binnenstad levert vooral voor mensen met een beperking gevaarlijke situaties op. Dat komt ook omdat er nog steeds geen goed uitstallingenbeleid is vastgesteld, zegt Kees Spikker, voorzitter stichting WéViGé, die zich inzet voor de belangen van visueel gehandicapten. ,,Zolang winkeliers nog van alles in de loopstrook mogen neerzetten, maken fietsen de binnenstad alleen maar nog ontoegankelijker.''

Fietsers hebben vier maanden vrij spel in het wandelgebied. Daarna wordt de proef, bedoeld om de aantrekkelijkheid van het centrum te verhogen, geëvalueerd. Overal in het centrum staan de gele borden met de tekst: 'gewoon op je gemak'. En daar zit hem de kneep heeft Spikker inmiddels ondervonden. ,,Ze gaan ervan uit dat fietsers zich wel aan de wandelaars aanpassen, maar we weten allemaal dat dat niet gebeurt. Fietsers zien mij als een hindernis op hun route. Die gaan links en rechts slalommend door de straatjes en vaak krijg je nog een scheldwoord naar je hoofd gegooid ook.''

Ook bewoners en winkeliers zijn wisselend enthousiast over de proef. ,,Fietsers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar het zorgt wel voor meer variatie in de stad en dat is gezellig'', vinden Bergenaren Nel en Eduard die in de Fortuinstraat een ijsje zitten te eten.

Vooral in de smalle straatjes met keitjes zorgt het fietsen voor problemen, weet Charlotte Prop van Lotje Store in de Kremerstraat. ,,Die elektrische fietsen en ook kinderen knallen behoorlijk hard door. Dan moet je echt opletten.''

Dat je fietsen vaak niet hoort naderen, maakt de situatie extra gevaarlijk, vindt Nel Dingemans, die op een terrasje in de Kremerstraat zit. ,,Je moet hier echt goed uitkijken, want ze bellen niet eens. En iedereen, wandelaars én fietsers, probeert op die smalle strook te blijven, om die hobbelige keitjes te vermijden.'' Haar vriendin Nel Bruys is wel voorstander. ,,Ik doe alles op de fiets. Ik vind het goed dat ze proberen de binnenstad aantrekkelijker te maken. Anders gaat iedereen alles op internet kopen.''