Eerst online repeteren, nu samen op het podium: groep Botox brengt Kunst in Den Enghel

Het stuk gaat over een schilderij, dat helemaal wit is. Marjan heeft er ruim één miljoen voor betaald en vindt het geweldig. Haar moeder Thea echter vindt het ‘bullshit’ en als Birgit probeert de gemoederen te sussen, loopt het conflict alleen maar verder uit de hand. ,,Het gaat over relaties, over vriendschappen en wat er allemaal mis kan lopen”, zegt Rob. ,,Niet lachen, gieren, brullen, maar wel heel geestig. En vooral heel herkenbaar, iedereen ziet er wel iets van zichzelf in terug.”



De drie actrices beamen dat. ,,Ik ben net als mijn karakter heel inschikkelijk”, zegt Birgit. En ook Thea herkent iets van zichzelf. ,,Ik kan heel radicaal zijn. Al ben ik in het echt een stuk aardiger dan in het stuk, hoor.” Marjan speelt haar dochter. ,,Moeder en dochter liggen nogal eens in de clinch”, vertelt ze. ,,Maar uiteindelijk nemen ze het toch voor elkaar op.”