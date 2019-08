Van het landMinister Carola Schouten van Landbouw wil eerlijkere prijzen voor groenten en fruit. Want, zegt ze, voedsel is hier ongelooflijk goedkoop en boeren zijn hier de dupe van. Wij kunnen dat beamen.

Zo zijn we dit jaar gestopt met leveren aan de veiling. Een moeilijke beslissing, maar als we de kiloprijs van de snijbonen van de afgelopen tien jaar op een rijtje zetten, zien we dat deze alleen maar gedaald is, terwijl de inkoopprijzen voor het zaaigoed, de touwtjes waarlangs de bonen groeien en de arbeid flink is toegenomen. Daarnaast werd het transport elk jaar duurder. In de supermarkt merkt de klant er niets van dat de boer minder betaald krijgt; daar zijn de prijzen hetzelfde gebleven of gestegen.

Ook wij krijgen weleens een opmerking dat 2 euro voor een kilo pruimen of 3,50 voor een kilo kersen veel is. Heerlijk om te zien dat klanten elkaar dan zelf corrigeren door te zeggen: maar bij die supermarkt zijn de pruimen 3 euro per 500 gram, dus 2 euro per kilo is helemaal niet duur en ze zijn veel mooier en lekkerder.

Wij worden tegenwoordig erg fel als we commentaar op de prijzen krijgen. Mensen denken vaak dat het fruit vanzelf groeit. Kijken we bijvoorbeeld naar de pruimenbomen, dan begint dat al in het voorjaar met snoeien, zorgen dat de bomen genoeg voedingstoffen krijgen en opletten of er geen schadelijke insecten de kop opsteken, want die kunnen zomaar je hele oogst verpesten.

Dan kan de nachtvorst in de vroege bloeitijd ervoor zorgen dat je helemaal geen oogst hebt, plus alle (nachtelijke) uren die daarbij komen kijken en machines die gehuurd moeten worden.



De droogte of juist de vele regenval die beiden zorgen voor hun eigen zorgen en kosten (ideaal weer komt bijna nooit voor). En het gras en onkruid tussen de bomen, dat je wekelijks weg moet halen. Om dat te kunnen doen, heb je tractoren en allerlei verschillende machines nodig, diesel, reparaties (want ook tractors en machines gaan helaas kapot) en natuurlijk arbeidsuren. En dat is nog maar 1 hectare van de 12 die we hebben.

Tel je dat bij elkaar op, dan vraag ik me af of je met 2 euro per kilo wel uitkomt. Daarom zijn we blij met een initiatief als dat van de minister. Nu maar hopen dat het haar lukt.