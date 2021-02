Eerherstel voor ijzergieterij Rogier Nerincx en Richter, monsterklus moet in 2023 klaar zijn

Eisenpak­ket bewoners Fort Zeekant: ‘We willen wijk niet uit en geen huurverho­ging’

29 januari BERGEN OP ZOOM - Ze willen zekerheid dat ze in Fort Zeekant kunnen blijven. Als ze moeten verhuizen willen ze geen huurverhoging en ze eisen een eerlijk antwoord op de vragen over de sloopplannen. En Stadlander moet snel met de bewoners in gesprek.