Eerherstel De Ham, verloren hoek komt tot leven

En vindt er min of meer eerherstel plaats voor de plek waar in vroeger tijden schepen de haven van de stad binnenvoeren, er afmeerden, lading losten. ,,We lopen hier over historische grond. Eeuwenlang meerden hier schepen af”, vertelt Tom van Eekelen, projectleider cultureel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom. Volgens hem was De Ham zeker al in de vijftiende als zodanig in gebruik.

Stadse stilte

Wie nu even neerstrijkt op deze plek ziet aan de overkant het monumentale Hamhuis, onderdeel van de nieuwbouw op het voormalige Nedalcoterrein. Ervoor een indrukwekkende trap. Een plek om te verpozen. Van stadse stilte te genieten. Dat gebeurt nu nog niet volop, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Menig fietser en wandelaar neemt toch even kort een kijkje, zo blijkt als we er rondkijken. En bewondert en passant de gevelsteen van de tenaille Van Dun, een stukje van de vesting die Menno van Coehoorn ooit van Bergen op Zoom maakte. 1743 prijkt er trots op de steen.

Alsof je over een brug rijdt

Dit fraaie exemplaar lag jaren achtereen verscholen in een hoekje van de grote binnenplaats van Het Markiezenhof en is kort geleden in de muur bij het Groot Arsenaal gemetseld. ,,We maken gebruik van wat er is. Dat geldt ook voor de oude kademuur van de haven", aldus Van Eekelen. Want wat er nog was is gerestaureerd. Elders is een nieuwe kademuur gemetseld. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd.

Maar op deze plek zit nog meer in het vat, vertelt de projectleider tijdens een korte rondleiding door het gebied. ,,Nu zie je als je er over de Rijtuigweg rijdt bijna niet dat er aan weerskanten water ligt. We willen de dam die er tussen het water van De Ham en van dat van de voormalige haven ligt smaller maken. Net breed genoeg om er auto’s over te laten. Dan lijkt het alsof je over een brug rijdt”, legt de projectleider over de plannen uit.

Soete Veste

Volledig scherm Deze oude gevelsteen is terug ingemetseld. © Jan van de Kasteele Zo’n brugidee doet recht aan het verleden. Want toen lag hier een brug. Zodat schepen vanaf de ham de haven konden binnenvaren. Op oude foto’s van het Groot Arsenaal is dat goed te zien. Eind vorige week stroomde voor het eerst sinds lang weer water richting De Ham omdat de dam tussen het water van De Zoom werd doorbroken. Dat geeft een fraai zicht.

Binnenkort verdwijnt de laatste bult met zand. En kijk je vanaf De Ham uit over een fraaie waterpartij. Waar in de toekomst nog de Kees Bechtbrug bijkomt. En de nodige woningen die in de loop van volgend jaar worden opgeleverd vanwege plan Soete Veste, de volgende fase van de nieuwbouw op het Nedalcoterrein.

Qr-code

,,Het is een bijzonder gebied. We weten niet wat er op het overige gedeelte van het terrein nog in de grond zit. Door de bouw van Nedalco is destijds veel kapot gemaakt, we moeten afwachten wat we gaan tegenkomen.” Vlakbij het Hamhuis zelf is te zien hoe de gemeente speelt met het vestingverleden. Waar ooit een vestingmuur liep is nu een stukje bestrating gemaakt dat afwijkt van de rest. Zodat je als het ware de oude muur terugziet. En onder de indruk raakt van de breedte, van de massa. ,,Via een qr-code willen bezoekers straks meer informatie geven.”

Vesting

De haveningang van de stad was onderdeel van de vesting. En daarom smal, zoals vanaf de Randweg is te zien. ,,Want ze moesten vijandige schepen kunnen tegenhouden als dat nodig was.” De manier waarop er nu op het terrein wordt gewerkt waarbij oude vestingelementen worden verwerkt in de nieuwe omgeving past in de veranderde manier waarop de stad met dat verleden als vesting wil omgaan. Meer laten zien wat er was, ook als dat verstopt zit onder de grond.