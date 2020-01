Eerbetoon aan zanger Rini Valentijn levert nieuwe cd op

De Commerce in Kruisland stroomt kort na twee uur vol met de liefhebbers van het Nederlandse lied om te luisteren naar hoogtepunten uit zijn repertoire. Collega-volkszangers zingen allemaal een lied van de zanger en vervolgens nummers uit hun eigen repertoire.

Initiatief voor cd

Speciale gast is Cor Benjamins (71) de levensgezel van de overleden Valentijn. Leon Gabriels, beter bekend onder zijn artiestennaam Leon Basley, heeft het initiatief genomen voor de tribute. Zodra de meest populaire song van Rini Valentijn 'Liegen, liegen, liegen' uit de boxen klinkt, is dat voor de aanwezigen het teken om het lied uit volle borst mee te zingen. Na een openingswoordje van Basley gaat de microfoon naar Cor Benjamins die het lied 'Dit is vriendschap' zingt. Een lied dat hij kort na het overlijden van zijn vriend schreef. De zin 'Echte vriendschap helpt je door het leven heen' zorgt er voor dat links en rechts een traantje weg wordt weggepinkt door de fans.

Het zijn trouwens niet alleen ouderen die op het evenement afgekomen zijn, maar evenzeer jonge mensen.

Natuurlijk zijn er ook fans van andere zangers, zoals een groep van internetradio 'Samsam' die vanuit Breda en Roosendaal naar Kruisland gekomen zijn. Zij steken niet onder stoelen of banken dat ze fans zijn van Leon Basley. Een speciaal groot logo op hun rug laat daar geen twijfel over bestaan. ,,Wij zijn hier met zestien mensen en hebben het prima naar onze zin. We houden vooral van Nederlandstalige muziek", laat DJ Fred weten.

Op het kleine podium wordt niet alleen gezongen, maar worden ook herinneringen aan de zanger opgehaald. ,,Ik was een jongetje van een jaar of acht toen ik in Meulentiend in Roosendaal mocht playbacken met Rini. Later zorgde hij er voor dat ik tijdens zijn fandagen kon zingen en zo begon mijn muzikale carrière", vertelt Leon Basley aan de aanwezigen.

Nieuwe cd

In de loop van de middag en avond komen onder meer Rocky Taylor, Jessica Malfait, Dellie Pfaff, Mien Oostvogels, Pascal de Vormer, The singing DJ en Richard Pertijs muzikaal aan het woord. Van hen staat ook een covernummer van Rini Valentijn op de CD die deze middag gepresenteerd wordt. Eigenlijk zou ook een fanboekje beschikbaar zijn waarin de artiesten vertellen over hun ervaringen met de zanger, maar dat boekje is nog niet gereed, maar komt binnenkort beschikbaar.