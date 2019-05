Eerbetoon aan de doden van Vrederust: ‘Het is hier niet eng’

Ze kwamen terecht op een bijzondere plek. De eigen begraafplaats van de instelling. Waar tot op de dag van vandaag wordt begraven. Cliënten, personeelsleden. Een stukje West-Brabant dat zo verstopt ligt, dat alleen insiders het weten te vinden. Een ervan is Joost de Bont. Tientallen jaren werkt hij voor GGZ WNB, de eigentijdse benaming voor wat eens begon als de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland.



Die begraafplaats verrommelde in de loop der jaren. Raakte overwoekerd. De Bont was dat beu. Kon het in 2016 niet meer aanzien. Deed een oproep in deze krant. En sindsdien werkt een team vrijwilligers elke maandagochtend op het terrein waar ruim 2500 mensen liggen begraven. Van 1909 tot nu. Want geruimd wordt er niet.