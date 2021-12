Eenzaam tussen kerst en oud en nieuw? De wijkhuizen zijn gewoon open

,,Aandacht voor elkaar, dát is belangrijk in deze tijd”, zegt bestuurder Ad van Rijen van WijZijn Traverse Groep. ,,Wie met vragen of problemen zit, kan die voorleggen aan onze professionals in de wijk. In veel wijkcentra hebben we een inloopspreekuur. Daar kun je in gesprek met een maatschappelijk werker. We zijn blij dat de wijkhuizen tijdens de lockdown open mogen blijven. Ze maken de coronamaatregelen iets draaglijker.”