Eenvoudige waterspeelplaats bij de Waterschans, streep door waterpark Fort de Roovere

BERGEN OP ZOOM - De educatieve waterspeelplaats bij Fort de Roovere, die de gemeente voor enkele tonnen wilde aanleggen, komt er niet. In plaats daarvan komt er, voor enkele tienduizenden euro's, een veel eenvoudiger waterpark in de Binnenschelde bij de Waterschans.

In de oorspronkelijke plannen was het educatieve waterspeelpark vooral bedoeld om bezoekers iets vertellen over de werking van de vroegere West-Brabantse waterlinie. Om uit te leggen dat die waterlinie er was om Zeeland te verdedigen tegen de Spanjaarden.

Het waterpark was Zeeland en de West-Brabantse Waterlinie in het klein, anno 1747. Kinderen zouden er kunnen spelen met water, om zo te ontdekken hoe het water als verdedigingswapen werd ingezet.

Provinciale subsidie

Dat project kostte ruim vier ton waarvoor drie ton provinciale subsidie in het kader van Landschappen van Allure beschikbaar was. De rest van het geld wilde de gemeente met crowdfunding bij elkaar krijgen.

Dat mislukte, het plan werd versoberd. De akker aan de Ligneweg naast Fort de Roovere waar het ambitieuze inundatiepark was gepland zou voor een deel worden uitgegraven. Daar zou water in komen met sluisjes waar kinderen dan konden spelen. Ook dat gaat nu niet door want de gemeente krijgt geen vergunning voor het afgraven van de akker. Het is wél mogelijk om een waterspeelplaats op het maaiveld te maken, maar dat was financieel niet meer haalbaar zo meldt wethouder Patrick van der Velden in een brief aan de gemeenteraad.

Een steiger en zandplaten in Binnenschelde

En dus wordt het plan weer aangepast en komt er nu een nog soberder uitvoering van de waterspeelplaats bij de Waterschans. Waar precies is nog niet bekend. ,,Maar het is in de Binnenschelde. Er komt een steiger en er worden zandplaten gecreëerd door zand op te spuiten", vertelt woordvoerder Erwin Stander. ,,Zo ontstaat op een eenvoudige manier een waterspeelplek voor kinderen.” Doordat er op deze plek al water aanwezig is, kan het allemaal een stuk goedkoper. ,,Een grove schatting is dat het enkele tienduizenden euro's kost, we blijven ver onder de ton", zegt Stander.

Vermaak in plaats van educatief

In plaats van een educatieve waterspeelplaats wordt het nu eerder een speelplaats voor het vermaak van kinderen. ,,De plannen voor Fort de Roovere blijven, daar zijn ook al tekeningen van. De wens blijft om het educatieve park daar ooit aan te leggen, maar dan moet er wel geld voor zijn.”