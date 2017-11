Eenmaal, andermaal... Deze prenten uit de collectie Ad van den Bulck worden vanavond geveild

Bergse scholen in de kramp over krimp: forse leer­lin­gen­da­ling tot 2032

7:00 BERGEN OP ZOOM - Het aantal leerlingen bij de vier scholen voor voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom neemt tot 2032 gestaag af. Dat blijkt uit de nieuwste leerlingenprognoses die in opdracht van de gemeente zijn aangeleverd door bureau Pronexus in Eindhoven.