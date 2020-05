Eenderde minder aanmeldingen bij GGZ WNB

Corona­proof vergaderen? De Bergse politiek gaat het toneel op

14:04 BERGEN OP ZOOM - Het is geen grap, maar een serieuze oplossing voor een flink probleem. Hoe krijg je een gemeenteraad bij elkaar? In de raadszaal kan het niet, want die is te klein voor vergaderen op 1,5 meter vanwege corona. De oplossing: het podium van Theater De Maagd.