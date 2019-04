Een zware last voor wethouder Patrick van der Velden

De eerste klap kwam al vroeg in de week. Hoewel Bravis een bijeenkomst in de Markiezenstad had belegd, bleek het ziekenhuis toch van plan om naar de buurgemeente te gaan verhuizen. Pijnlijk om zo publiekelijk afgewezen te worden. Plots beweerde Van der Velden er, ondanks een lobby van enkele maanden, helemaal geen strijd van te hebben gemaakt. Dat was de krant. Maar ach, je kunt het de goede man niet kwalijk nemen. Als je zo’n zware last op je schouders hebt, dan ga je soms ijlen.