Een zusterstad in Polen of Litouwen, is dat nog wel van deze tijd? ‘Hulpgoederen sturen zou nu een belediging zijn’

Secretaris Rob Franssen van de Stichting Jumelage Bergen op Zoom snapt de vraag. Maar de Bergse woordvoerder blijft de meerwaarde zien van de bijna 30-jarige verbintenis met het Poolse Szczecinek. ,,Veel Polen hebben een soort van kokervisie op de wereld. De nationale partij is er erg invloedrijk, hoewel dat juist in het gebied rond Szczecinek meevalt. Daarom vinden de burgemeester en de bestuurders het erg belangrijk om de stedenband intact te houden.’’

Omgekeerd blijft de jumelage volgens Franssen ook voor de inwoners van Bergen op Zoom interessant. ,,Het is goed om te weten dat er een paar uur over de grens soms op een heel andere manier tegen het leven en de maatschappij wordt aangekeken.’’

Veel is veranderd

Voorzitter May Rijnen van de Stedenband Etten-Leur zit op hetzelfde spoor als het gaat om de contacten met zustergemeente Siauliai in Litouwen. ,,Natuurlijk is er veel veranderd. In het begin waren wij voor hen een soort informatiebron over het Vrije Westen. Maar ook in Litouwen zijn nu iPads, snel internet en evenaart de technologische ontwikkeling onze standaard. Ook daar reizen de mensen veel. De verschillen zijn kleiner geworden. Het blijft interessant om te weten hoe andere mensen de maatschappij zien. Mensen leren kennen, ervaringen uitwisselen, over honderd jaar is dat nog interessant.’’

Volledig scherm Etten-Leur heeft een vriendschapsband (jumelage) met Litouwen. Hoe gaat dat in coronatijd? May Rijnen zit bij de stichting. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Door corona stagneerden de contacten met Litouwen. Er waren plannen om nog iets te doen met het verpleeghuis in Siauliai. Ook de contacten met de muziekschool ter plekke en het gehandicaptenorkest zijn nog altijd warm. ,,Maar de contacten blijven beperkt tot Facebook en e-mail. Activiteiten zijn tot nader order geparkeerd. De coronamaatregelen in Litouwen zijn heel streng. Reizen die kant op zijn absoluut nog niet mogelijk. Tot voor kort mochten de inwoners niet verder dan 10 kilometer van hun eigen stad reizen.’’

Tegenbezoek

Quote Hulpgoede­ren naar Polen sturen? Dat zou nu bijna een belediging zijn Rob Franssen In februari vorig jaar deed een Poolse delegatie nog Bergen op Zoom aan. Een paar weken later veranderde de wereld. De uitnodiging aan burgemeester Petter voor een tegenbezoek kon tot dusver niet worden gehonoreerd. ,,Hij zou graag gaan. Hij is er nooit geweest.’’



Ook Franssen heeft de inhoud van de stedenband zien veranderen. In vroeger tijd was het vooral een stroom aan goedbedoelde hulpgoederen die naar Polen ging. ,,Dat zou nu bijna een belediging zijn.’’



Bergen op Zoom onderhoudt ook al 35 jaar warme banden met het Vlaamse Oudenaarde. Covid-19 stuurt ook die verbintenis in de war. Alle feestelijkheden zijn geschrapt. ,,Dit jaar zou het bereiken van die mijlpaal in Oudenaarde worden gevierd. Volgend jaar waren wij aan de beurt.’’ Franssen is duidelijk over de stand van zaken. ,,Er gebeurt niks meer.’’

Na corona

Of de jumelages weer gaan opleven na corona? Franssen is voorzichtig. ,,Ik kan niet in een glazen bol kijken. We hebben afgesproken dat we het eind van de storm afwachten. Als de storm is gaan liggen, bekijken we alles opnieuw.’’

Wat in Bergen op Zoom ook meespeelt, zijn de centen. De stad bezuinigt waar het kan, om zich los te weken uit het financiële moeras. Franssen is bang voor de gevolgen. ,,De kans bestaat dat er wordt geschrapt.’’ In Etten-Leur blijft May Rijnen positief. ,,Mijn kinderen hebben destijds ontzettend genoten in Litouwen. Maar je moet je afvragen of de jeugd vandaag de dag hier allemaal nog wel zin in heeft.’’ Kansen ziet ze volop. ,,Zeker voor wat betreft culturele uitwisseling.’’