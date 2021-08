Een zonne-eiland in het water: Sabic ontwikkelde een drijvend zonnepark

BERGEN OP ZOOM - In het water op het terrein van Sabic in Bergen op Zoom drijft een eiland met 36 zonnepanelen. En net als zonnebloemen, draaien ze met de zon mee. Zo wordt er meer stroom opgewekt. Het is een van de eerste van zulke drijvende zonne-eilanden in Europa.

Zonnepanelen op het water. Interessant voor gebieden waar op land weinig plek is, maar wel water in overvloed is. Kunststof-specialist Sabic ontwikkelde het materiaal.

Zonnepanelen worden vaak met aluminium en glas gemaakt, maar zowel de drijvers als de panelen op dit eiland zijn volledig van kunststof. Hierdoor hebben ze geen last van corrosie. Het systeem is dus ook lichter, wat niet alleen de installatie makkelijker maakt, maar ook kansen biedt voor daken die minder gewicht kunnen dragen.

Met de zon mee

Het eiland heeft een doorsnede van 19 meter. De installatie is geprogrammeerd om de panelen mee te laten draaien en te kantelen met de stand van de zon om zoveel mogelijk energie te kunnen opwekken. Dit varieert per periode in het jaar en levert tot zo'n 30 procent meer energie op. De koeling van het water geeft ook een hogere opbrengst: ongeveer 10 procent meer dan installaties op het land. De opgewekte stroom gaat rechtstreeks naar Sabic.

In september begon chemiegigant Sabic met de installatie van het eiland, door corona was het in mei pas operationeel. Diverse technologieën worden continu getest, zoals effectiviteit, het voordeel van een roterende installatie tegenover een statische, en uiteraard het gebruik van een kunststof systeem, zegt woordvoerder Bregje Schouteren. ,,De testperiode is 5 jaar. We verwachten over een poos de tweede generatie van de panelen te installeren.”

Senior engineer Martin Wiescholek van Sabic zegt al bezig te zijn met de volgende stap. ,,Het eiland is nu geschikt voor stilstaand water, maar we willen ook zonnepaneleneilanden ontwikkelen voor open water zoals de Noordzee.’’