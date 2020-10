Een zesde wethouder in Bergen op Zoom? ‘Financieel onverantwoorde luchtfietserij’

BERGEN OP ZOOM - Lijst Linssen is verbijsterd over het voorstel van GBWP om een zesde wethouder te benoemen. ,,Financieel onverantwoorde luchtfietserij", schrijft Ton Linssen in een verklaring die zondagavond is verstuurd naar burgemeester Frank Petter en alle fractievoorzitters in de gemeenteraad.

GBWP wil met de extra wethouder ‘een oliemannetje’ in het college die er op toeziet dat de samenwerking tussen de gemeenteraad, het college en ambtelijk apparaat goed verloopt.

Bergen op Zoom zakt door bodem spaarpot

Een wethouder inleveren zou een logischere stap zijn stelt oppositiepartij Lijst Linssen die aangeeft dat ‘Bergen op Zoom afstevent op een faillissement'. Volgens Linssen laat de begroting voor de komende jaren een tekort zien van tien miljoen of meer. De financiële reserves om tekorten mee te dekken verdampen in rap tempo en schrijven vanaf 2022 eveneens rode cijfers. Het tekort in de Bergse spaarpot loopt vanaf dat jaar op tot 19 miljoen schrijft Linssen in de verklaring.

Diezelfde spaarpot was begin 2019 nog gevuld met ruim veertig miljoen euro. Een jaar later was daar nog 23,5 miljoen van over en afgelopen juni resteerde er nog maar 11 miljoen.

Quote Bergen op Zoom zit financieel volledig aan de grond Ton Linssen, fractievoorzitter Lijst Linssen

,,Kortom Bergen op Zoom zit financieel volledig aan de grond. Nu een extra wethouder aanstellen is te absurd voor woorden. Dat kost vermoedelijk 200.000 euro per jaar.” Linssen begrijpt niets van het plan van GBWP. ,,We kunnen makkelijk met een wethouder minder toe nu er toch geen ruimte is voor nieuw beleid. Dan geven gemeenteraad en college het goede voorbeeld.”

Quote Zesde wethouder is motie van wantrouwen tegen huidige college Hans-Peter Verroen, fractievoorzitter CDA

Het CDA en D66 zijn ook tegen de mogelijke komst van een zesde wethouder. ,,We zien dat als een motie van wantrouwen tegen het huidige college", stelt CDA’ er Hans-Peter Verroen die aangeeft het college juist te steunen. D66-fractieleider Carinne Elion vindt een zesde wethouder ‘ongepast’ tegenover het college, ‘financieel niet goed verdedigbaar’ en strijdig met de uitvoering van het bestuursakkoord.

Plotseling vertrek Ad Verbogt

Lijst Linssen heeft verder geen goed woord over voor het plotselinge vertrek van adviseur Ad Verbogt die als oliemannetje de enorme bezuinigingsoperatie zou begeleiden. Dat hij door andere drukke werkzaamheden de klus er niet meer bij kan doen noemt Linssen ‘een ongeloofwaardig’ verhaal . ,,Alsof de winkelier tegen een klant zegt: ,,O, ik help u niet verder want er komt een belangrijkere klant binnen. Gaat u maar fijn naar huis en zoek het maar uit.”