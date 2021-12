Een woonwijk, bedrijventerrein én een randweg: veel plannen voor Steenbergen-West

Roerige tijden voor onderne­mers in Gageldonk-West: ‘Maar ik heb vertrouwen in het nieuwe winkelcen­trum’

BERGEN OP ZOOM - Een paar duizend ton puin op een verder kale vlakte is wat rest van winkelcentrum Gentiaan aan het Piusplein in de wijk Gageldonk-West. In maart gaat de eerste paal voor nieuwbouw met winkels en appartementen de grond in. Begin 2024 kunnen ondernemers er terugkeren.

3 december