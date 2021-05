Een wolf, een hond en nu tóch een wolf: DNA geeft uitsluitsel over 25 dode schapen Kalmthoutse Heide

Midden april werd er plots op een weide in de Kalmthoutse Heide een aantal schapen doodgebeten. Meteen was er sprake van een of meerdere loslopende honden, maar toch was er ook een vermoeden van een wolf. Toen die later opdook in Nederland en op de Kalmthoutse Heide, werd dat vermoeden nog groter. Het DNA-onderzoek heeft dat nu bevestigd. ,,Uit de labo-analyse blijkt dat, in tegenstelling tot wat het schadebeeld deed vermoeden, er toch een wolf aan het werk is geweest”, zegt Koen Van Muylem van het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.