Een week na de oefening ging alles alsnog fout bij kerncentrale Doel

Terug naar de middelbare school bij 90's No Limits

13 mei BERGEN OP ZOOM - Een bootlading lampen, een geluidssysteem waar je u tegen zegt en zo'n vierduizend man. Prop dat in een gigantische feesttent op de Boulevard en je hebt 90's No Limits. Zaterdagavond was de achtste editie van de beproefde formule in Bergen op Zoom.