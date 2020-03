Een week lang geen vlees: koe, kip en varken zijn van de menukaart

jong in... ‘In Tholen beland je niet zo snel op het verkeerde pad’

8 maart THOLEN - Omar El Bouazzaoui (19) bracht de eerste jaren van zijn leven door in Rotterdam en woont nu met veel plezier in Tholen. Hij zou niet weg willen uit het Zeeuwse stadje, al is er niet zoveel te beleven. ,,Ik weet niet wat er van me terecht was gekomen als we in Rotterdam waren blijven wonen.’’