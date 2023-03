Een wedstrijd tegen Feyenoord ter ere van MOC’17-man Lucas Huisman: ‘Dit zou hij zo mooi hebben gevonden’

Fokker Elmo donderdag weer 24 uur plat om betere verhuisbo­nus vanuit Hoogerhei­de af te dwingen

HOOGERHEIDE - Met een nieuwe 24-uursstaking op donderdag 16 maart blijven werknemers van Fokker Elmo in Hoogerheide en vakbond FNV Metaal druk zetten op moederbedrijf GKN Aerospace. Ze eisen een even ruimhartige verhuisbonus als collega’s van Fokker Landing Gear in Helmond.