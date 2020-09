Een vrolijke avond met de fabel Dwazen, extra voorstelling gepland

Saskia is mooi, maar oliedom. Net als al haar dorpsgenoten. Het dorp is vervloekt, maar nerd Frank kan de vloek opheffen. Simpel: door Saskia binnen 24 uur wat intelligentie bij te brengen... Maar dat valt nog niet mee.

'Dwazen' is een komisch sprookje, vertelt Femke Jacobs, die de pr voor Phoenix verzorgt. ,,Het is een echte familievoorstelling", vertelt ze. Afgelopen weekend hield de cast een werkweekend in het Vestzaktheater van Het Zwijnshoofd. Sommige stukken hadden nog wat extra aandacht nodig, maar over het algemeen zat de tekst er al prima in.

‘Een vrolijke avond’

Het stuk stond eigenlijk in april al op het programma, maar door de coronacrisis werd het uitgesteld. Nu wordt het alsnog opgevoerd, maar wel met enkele beperkingen. ,,We kunnen per voorstelling wel wat minder bezoekers kwijt", zegt Jacobs. ,,Daarom hebben we ook besloten tot een extra voorstelling op 1 oktober."

De kaartverkoop is al begonnen en gaat snel, zegt Jacobs. ,,Fijn dat mensen toch durven te komen, want er staat ze gegarandeerd een vrolijke avond te wachten." De hoofdrollen worden gespeeld door Arno van den Brink (Meester Frank) en Myrthe Langerak (Saskia). Rob Boas is de regisseur en het stuk is geschreven door de schrijver Neil Simon. Phoenix bewerkte het blijspel tot een echte fabel, waarin de meeste acteurs dierenmaskers dragen.

De voorstellingen zijn op 1 en 2 oktober om 20.00 uur en op 3 oktober om 14.00 en 20.00 uur in Vestzaktheater Het Zwijnshoofd. Kaarten via toneelphoenix.nl.