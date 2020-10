Eén voordeel van de droogte: zonnebaars uitgeroeid in moeras de Zeezuiper: ‘Het is net een piranha’

BERGEN OP ZOOM - Ondanks de regen, is het nog altijd gortdroog. En dat is in de natuur maar voor weinig dingen goed. Behalve als je de zonnebaars wilt uitroeien. Een vis die jaren terug is uitgezet in de Zeezuiper, het moeras achter de Wouwse Tol. En alles wat los en vastzit opeet. Dan is het ineens wel handig dat de waterstand laag is.

Hij is kleurig. Met hooguit 15 centimeter misschien wel schattig. De Lepomis gibbosus, beter bekend als de zonnebaars. Helemaal op zijn plaats in vijvers. Maar het fraaie visje blijkt een beest als ie wordt vrijgelaten in de natuur. ,,Hij vermenigvuldigt razendsnel. Een mannetje legt drieduizend eitjes”, legt boswachter Erik de Jonge uit. ,,En vervolgens vreten ze alles kaal. Er blijft geen bodemleven meer over. Het is net een piranha.”

Quote Het is net een piranha Boswachter Erik de Jonge De zonnebaars prijkt inmiddels bovenaan de zwarte lijst van ‘invasieve exoten’, uitheemse dieren en platen die traditionele flora en fauna vernietigen. In Europa is het inmiddels zelfs verboden om in de vis te handelen. Toen dat verbod er enkele jaren kwam, zijn de massaal uitgezet in vennen en plassen. Waar ze waterkevers, libellen, kikkers en padden als zoete broodjes verorberen.

700 kilo karper

Tienduizenden hebben we er inmiddels gevangen, zegt boswachter Erik de Jonge. Nu het nog altijd zeer droog is in de bossen, plassen leeg staan, zag hij de mogelijkheid om voor eens en altijd af te rekenen met het kleurrijke visje. Bij het moeras staat een mobiele pomp die het water de bossen in pompt. Zodoende ontstaan in het moeras kleinere plassen. Die worden met een elektronisch visnet stuk voor stuk leeggevist.

Het vissen gebeurt handmatig, met gebruik van een elektronisch net. © Erik de Jonge

De enige vissoort die het met de zonnebaars uithoudt, is de karper, blijkt tijdens het leegpompen van het moerasgebied. ,,Nu weten we waarom het water zo troebel is”, zegt De Jonge. ,,We hebben niet alleen tienduizenden zonnebaarzen weggevist, maar ook 700 kilo karper. Dat komt de waterkwaliteit straks zeker ten goede.”

Zoveel mogelijk vangen

De werkzaamheden in de Zeezuiper zijn vorige week gestart. Brabants Landschap werkt daarin nauw samen met waterschap Brabantse Delta. Deze week wordt opnieuw water uit het moeras gepompt en vis weggevangen. ,,Het is belangrijk dat we echt zoveel mogelijk exemplaren weghalen, anders komt het probleem binnen de kortste keren terug”, zegt De Jonge.

Het water dat uit het moeras wordt gepompt, vloeit ondergronds weer terug het moeras in. ,,En anders slurpen de bomen het wel op. Die kunnen het nog altijd goed gebruiken.”

Met een mobiele pomp wordt de moeras de Zeezuiper nog verder leeggepompt. De lagere waterstand zorgt ervoor dat de zonnebaars zich beter laat vangen. © Timo van de Kasteele