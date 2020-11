Een virtuele wijnproeverij met Kruislandse wijn: ‘Geen vervoer naar huis nodig!’

COLUMN Kerst is naar de klote maar de koning heeft het over zijn verjaar­dags­feest

27 november Als iets in dit coronajaar pijnlijk duidelijk is geworden, is het wel de afstand tussen het koningshuis en ons. Diederik Gommers meldt gisteren dat we kerst met de familie over moeten slaan, waarna koning Willem-Alexander doodleuk zijn verjaardagsfeestje aankondigt.