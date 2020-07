Een traplift van 5000 euro, of is een beugel van 300 euro genoeg?

De Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek, die in dit project samen optrekt met zijn collega’s uit de buurgemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Roosendaal, is zeer te spreken over de adviezen en praktische hulpmiddelen die dat Huis van Morgen biedt.

Beugel op trapleuning

Zelfstandigheid ondersteunen

Steunkousen aantrekken

Care Innovation Center

Het voordeel van het Huis is volgens de wethouder dat er niet alleen dat zorginnovaties te zien zijn van het Care Innovation Center West-Brabant of elders, maar dat er ook deskundig advies bij gegeven wordt. ,,Het is een soort thuiszorgwinkel waar iemand met verstand van zaken meedenkt over een slimme oplossing en ter plekke voorbeelden kan laten zien.” Ook zorgprofessionals of -studenten, mantelzorgers en inwoners kunnen er hun licht opsteken.

Vier partnergemeenten

Rouleren als pop-up-store

Medio mei werd al bekendgemaakt dat de voorziening, die nu nog in het Kellebeek College in Roosendaal huist, als een soort pop-up-store gaat rouleren langs de vier gemeenten. Na de zomer is eerst Bergen op Zoom een aantal maanden aan de beurt. ,,Daarna komt Woensdrecht in beeld, maar in welke periode is nog niet bekend. Tegen die tijd zoeken we met de Woningstichting hier naar een geschikt leegstand pand voor een half jaartje.”