Een stukje Bergse geschiedenis te koop in het oude Rode Laarsje: ‘Prachtig toch!’

BERGEN OP ZOOM - In het pand waar voorheen het Rode Laarsje zat, is nu een collectie Bergse prenten, schilderijen en boeken te vinden. Cees van Bekkum verkoopt de komende zes weken hier zijn verzameling.

Zijn allereerste prent kwam van kunsthandel Goosen in de Fortuinstraat. ,,Die hangt nog bij me thuis. Kostte me negenhonderd gulden.” Het was de eerste van een indrukwekkende verzameling. In het winkelpand is daar een deel vante zien. Kaarten, prenten, linosneden van Fons Gieles, schilderijen.

Gids uit 1900

,,Dit is het beroemde boek Jan metten Lippen van Corneel Slootmans", wijst Van Bekkum. ,,En kijk, dit is de Bergse Gids uit 1900. Alleen de advertenties zijn al prachtig om te zien. De Draak staat er in, en heel veel bedrijven die inmiddels verdwenen zijn. Prachtig toch?"



Twee jaar geleden zat hij ook tijdelijk in een pand in de Bergse binnenstad. ,,Dat was een groot succes. Dus dacht ik, dat kan nog wel een keer.” Hij ziet zijn verzameling zonder spijt gaan. ,,Mijn dochter vindt dit wel leuk, maar ze wil het niet allemaal hebben.”

Minderen

,,Ik ben 76, het is tijd om wat te minderen. Anders komt er straks een opkoper die maar een fractie van de prijs ervoor geeft. Bovendien: bezit is het einde van het vermaak. Het is goed zo. En ik heb thuis nog genoeg hangen, hoor.”

Wat is nu het meest bijzondere in zijn winkeltje? ,,Ik denk die kaart daar, uit 1580, 1590. Daar zie je het Spuihuis, de Lambertuskerk zoals de Gertrudiskerk vroeger heette. Het Begijnhof, waar nu het Moller staat. De Hampoort, het wachthuisje aan de Bospoort. Het is één stuk geschiedenis, heel boeiend.”



Er zijn ook prenten van het beleg in 1747. ,,Ze waren er zo trots op dat ze onze stad hadden ingenomen, dat ze het beeld wat hebben verfraaid”, lacht Van Bekkum. Hij wijst op een kasteel op de prent. ,,Dat hebben we nooit hier gehad, dat is pure fantasie.”

Volledig scherm Van Bekkum verkoopt niet alleen prenten, maar ook apothekerspotten en porseleinen potten. ,,Speciaal voor de liefhebber." © Pix4Profs/Marina Popova

Hij verkoopt niet alleen prenten, maar ook het verhaal erachter. ,,Ik heb lang in het bestuur van de Geschiedkundige Kring gezeten, geschiedenis vind ik heel interessant. Daarom kan ik er ook veel over vertellen.”

Er staan ook apothekerspotten en porseleinen poppen in het pand. ,,Ik heb vroeger in de geneesmiddelenhandel gezeten, uit die tijd stammen die potten. En die poppen zijn ook heel bijzonder. Speciaal voor de liefhebber.”