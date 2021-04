Een streep door Steenbergen Live en Bassrulers Outdoor: festivals verplaatst naar volgend jaar

,,De lange termijn is voor ons het belangrijkst, dus gaan we ons daarop focussen. Als we nu zouden gaan voorbereiden en het kan toch niet doorgaan, heeft dat financiële consequenties. Het is echt een keuze met het verstand.”



Daarom besloot de organisatie de festivals te verplaatsen naar 2022. ,,In eerste instantie heel erg balen", vertelt Scherpenisse. ,,Maar we zitten alweer zo lang in deze situatie, dat het beter is om jezelf er bij neer te leggen. Ik hoor van veel mensen in mijn omgeving dat zij zich een festival op anderhalve meter niet voor kunnen stellen.”