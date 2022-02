Een stille Grote Markt met Vastenavend, dat doet de Gròòtste Boer veel verdriet

Bergse jongeren verdienen meer ontmoe­tings­plek­ken: ‘Jeugdhonk Gageldonk, zo zien we het graag’

BERGEN OP ZOOM - De Bergse jongerenraad luidt de noodklok. Het wil meer en betere studie- en ontmoetingsplekken in de stad. Die zijn keihard nodig in de strijd tegen eenzaamheid onder de jeugd, stellen de jeugdraadsleden in een brief aan de gemeenteraad.

16 februari