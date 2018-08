Een rondrit met supercar voor twee goede doelen

Waterschap Brabantse Delta breidt onttrek­kings­ver­bod uit

9 augustus STEENBERGEN/ROOSENDAAL - Water is er op zich nog genoeg in de polder: de droogte van de afgelopen weken heeft nog niet gezorgd voor schaarste. Maar de kwaliteit laat wel sterk te wensen over. En daarom heeft het waterschap Brabantse Delta de onttrekkingsverboden in de regio uitgebreid.