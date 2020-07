Een rondleidingen over Landgoed Vrederust waar alles een verhaal heeft

HALSTEREN - ,,Aan de linkerkant was de mannenafdeling, rechts zaten de vrouwen. Dat was allemaal streng gescheiden. Ook voor personeel”, vertelt Joost de Bont. ,,Als personeelsleden verkering kregen, moesten ze toestemming aan de directeur vragen of ze mochten trouwen.”

Het is slechts één van de vele weetjes die Joost de Bont vertelt tijdens de rondleiding over Landgoed Vrederust. ,,Alles wat je ziet, heeft een verhaal.”

De Bont werkte 44 jaar op het landgoed als verpleegkundige. ,,Ik had altijd al een grote interesse in geschiedenis. Ik heb veel gesproken met Rinus Boon, zijn vader Frederik was de eerste verpleegkundige hier. Zo ben ik veel aan lezen en onderzoeken.”

Besloten gemeenschap

Quote Eigenlijk zou het landgoed beter in het midden van de stad kunnen liggen, net als het ziekenhuis Joost de Bont Wanneer De Bont in 2018 met pensioen gaat, wil hij iets doen om het landgoed te delen met de stad. ,,Het landgoed is een besloten gemeenschap, maar het is zo mooi hier. Ik wil met de rondleidingen duidelijk maken dat psychiatrie gewoon een onderdeel van het leven is. Eigenlijk zou het landgoed beter in het midden van de stad kunnen liggen, net als het ziekenhuis.”

'Krankzinnigengesticht’

De Bont begint half 2019 met de rondleidingen. In een halfjaar leidt hij zo’n 600 bezoekers rond over het landgoed. ,,Zo veel belangstelling had ik nooit verwacht! Dit jaar verwachtte ik wel meer bezoekers, omdat ik gewoon het hele jaar de rondleidingen geef. Maar toen kwam corona en lag alles stil.”

Inmiddels is De Bont weer bezig met de rondleidingen. Er kunnen nu vijftien deelnemers tegelijk meedoen, normaal zijn dat er 25. De rondleiding begint met een presentatie. Tijdens de presentatie vertelt De Bont meer over de geschiedenis van het Landgoed. ,,Eind 1800 was erin Zeeland behoefte aan een krankzinnigengesticht, zoals ze dat toen noemden. Uiteindelijk kwamen ze hier terecht. De eerste steen werd gelegd in oktober 1908.”

Volledig scherm Enkele van de bijzondere bomen op Landgoed Vrederust. © Pix4Profs/Marina Popova

Prinses Margriet

Daarna vertelt De Bont verder: over de eerste ‘behandelingen’, de opbouw van het landgoed en het eigen geld van Vrederust. Na de presentatie is het tijd voor een wandeling. Die duurt ook ongeveer een uur. Wandelend van het hoofdgebouw naar De Ark, de kerk, vertelt De Bont verder. ,,Kijk, hier staan speciale bomen.” De Bont wijst naar de dikke bomen, die een oude weg verraden. ,,Dit was vroeger de oude weg naar de kerk. Dat moest een mooie weg zijn, vandaar deze chique bomen.”

In De Ark hangen veel foto’s waar De Bont ook over vertelt: over een huis dat een van de cliënten gebouwd heeft, prinses Margriet die langskwam en de gebouwen die er vroeger stonden.

De Bont geeft de rondleidingen op woensdagmiddag om 13.00 uur. Geïnteresseerden moeten zich hier wel voor aanmelden via mail (joo.debont@ggzwnb.nl) of telefonisch (06 28948507). Voor groepen is een andere dag eventueel ook mogelijk. Deelname kost 4 euro per persoon. Deze opbrengst gaat naar de Stichting Aanvullende Patiëntenzorg.