Een rondje Bergen op Zoom met de e-chopper: ‘Kijk mij eens stoer wezen’

Vrees voor vertraging Residence Mazairac: ‘Terwijl we al een nijpend woningte­kort hebben’

16 juli BERGEN OP ZOOM - Bij de inspraakrondes voor de aan de Erasmuslaan te bouwen Residence Mazairac is veel mis gegaan. Dat was woensdagavond de breed gedeelde kritiek in de Commissie ruimte, duurzaamheid en economie.