Een poetsbeurt voor Moeder Natuur

Gewapend met prikstokken en emmers trekken ze het bos in, op zoek naar afval. Een klein groepje natuurliefhebbers gaat zondagochtend vanuit stadsboerderij De Kleine Kievit aan de Balsedreef het bos in. Een idee van Marlies van Lier, om op Moederdag iets terug doen voor moeder natuur.

In het bos zelf ligt gelukkig weinig afval. Maar langs de weg en op de parkeerplaatsen prikt het groepje een complete drankhandel aan (lege) flessen en blikjes bij elkaar.

Mieren

Boswachter Wout Romijnders gaat mee het landgoed Zoomland op en vertelt er honderduit over de natuur. Over het 'internet van schimmels' waarmee bomen met elkaar kunnen communiceren. Over de holtes die mannetjesspechten overal in het bos in bomen pikken, zodat de vrouwtjes uit meerdere locaties kunnen kiezen als ze gaan nesten. En over de georganiseerde manier waarop mieren, geleid door een koningin, hun hopen construeren.

Anna, de jongste van het groepje, luistert vol aandacht. ,,Pissebedden!'', roept ze, als de boswachter bij een vermolmde beuk laat zien hoe de natuur aan recycling doet. Ondertussen vraagt Romijnders aandacht voor een petitie tegen het 380KB bekabelingstracé dat straks bovengronds door het Zoomland wordt geleid en waar een flink stuk bos met oude eiken en beuken voor moeten wijken.

Reetjes

Zoomland ligt dicht bij de stad, maar iedereen kijkt zijn ogen uit in het prachtige en zeer afwisselende landschap met beukenlaantjes en vennetjes, waar je zomaar reetjes tegen het lijf kunt lopen of een zwarte specht ziet nesten. Zoomland is een samentreksel van landgoederen die rijke industriëlen rond 1800 aan lieten leggen als buitenverblijf. Alle bomen zijn in die tijd aangeplant in de uitgestrekte heidevelden.

Marianne en René van Loon zijn ervaren prikkers; ze hebben zelfs hun eigen prikstok meegenomen. Ze hebben vanuit het bewonersplatform al meegedaan met een eerdere opfrisactie van Marlies van Lier. Toen prikten zij in de muziekbuurt zo'n 92 kilo afval bij elkaar. Nog steeds trekken ze maandelijks de wijk in. ,,Leuk om dat ook eens ergens ander te doen en tegelijkertijd zoveel over het bos te horen'', vinden ze. En dat is precies de gedachte van Van Lier: ,,Iets leuks combineren met iets nuttigs.''