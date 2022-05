Een plek voor spelen en ontmoeten: gebied rond nieuwe Woensdrechtse school krijgt invulling

WOENSDRECHT - Het gebeid rond het nieuw te bouwen IKC in Woensdrecht moet een combinatie worden van spelen en ontmoeten. In het gebied moet een aantal speelplekken komen die met elkaar worden verbonden met wandelpaadjes.

Gaby Rasenberg van ontwerpbureau LOS Stad om Land liet dinsdagavond tijdens de openbare vergadering van het Woensdrechtse dorpsplatform een aantal plannen zien voor de invulling van het terrein. Ook is er een plan voor een klein openluchttheater.

Voor jong en oud

Diverse bomen struiken, bloemen en planten moeten voor de nodige biodiversiteit zorgen. ,,Bij al het groen willen we bordjes plaatsen waarop is aangegeven wat voor plant of boom het is”, vertelde Rasenberg. ,,Het moet een plek worden voor jongen en oud, waar spel, ontmoeting en educatie samenkomen.”

Voor de jeugd is er ook een klein trapveldje ingetekend, wat met hekken wordt omheind. Rasenberg vertelde dat ook de heuvel met het uitkijkpunt tegenover de nieuw te bouwen school aan De Fortuinstraat in het plan wordt meegenomen. ,,Die heuvel biedt veel mogelijkheden om er wat leuks mee te doen. Zo kunnen we inspelen op de hoogteverschillen in het gebied.”

Voorlopig ontwerp

Ze benadrukte dat de invulling een voorlopige schets is. ,,Ik hoop dat de inwoners van het dorp ook met leuke ideeën komen. Alles is welkom en we gaan dan kijken of we al jullie ideeën kunnen verwezenlijken”, vertelde ze tegen de 70 aanwezigen.

Een aantal van die aanwezigen liet meteen van zich horen en kwam met allerlei suggesties. Rasenberg komt later dit jaar weer terug naar het dorpsplatform met een nieuwe schets, die ze dan weer presenteert aan de inwoners van het dorp Woensdrecht.