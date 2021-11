Een ouderwets mooie serenade voor Kees Lint die 75 jaar lid is van Harmonie Concordia

Lint had geen flauw idee dat deze eer hem dit weekend te beurt zou vallen. ,,We hadden bezoek, maar die zaten natuurlijk ook in het complot’’, beseft hij nu ineens. Bescheiden als hij is, vindt hij vooral het muzikale aspect interessant. ,,Dit is zo uniek, grandioos dat ze dit voor elkaar hebben gekregen: de harmonie die op straat een serenade speelt! Dat is denk ik in jaren niet voorgekomen. Maar toen ik me als 10-jarig jongetje aanmeldde, was dat heel gebruikelijk, bijvoorbeeld bij zilveren bruiloften. Dan gingen we altijd het bruidspaar een serenade brengen. Dit is ouderwets mooi.’’