Een op de vijf 13-jarigen uit Woensdrecht drinkt alcohol, gemeente scherpt handhaving en preventie aan

Nog een woning­brand in Steenber­gen, vuur onder controle

13:54 STEENBERGEN - In een woning aan de Visserstraat in Steenbergen is vrijdagmiddag een brand uitgebroken. Eerder die dag was er ook al een brand in Steenbergen, in een woning aan de Noorddonk. Volgens de woordvoerder van de brandweer is er geen verband tussen de branden.