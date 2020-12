Een onverwachte verrassing: 8000 taarten voor mensen in de zorg

BERGEN OP ZOOM - Samen in de Regio verdeelt achtduizend taarten. Afkomstig uit een faillissement. Treurig, maar: ,,Op deze manier kunnen we mensen iets extra's geven.''

Anita Karremans lacht: ,,Ik lijk de kerstman wel.'' De directeur van netwerkorganisatie Samen in de Regio deelde vanuit de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom gisteren achtduizend gratis taarten uit aan personeel en cliënten van zorginstellingen, politie, brandweer en minima.

De taarten komen uit een faillissement van diepvriesbakker Maître Paul. Via de curator gingen twintigduizend exemplaren naar een gelijksoortige organisatie in Breda, Betrokken Ondernemers. Daar konden de taarten afgehaald worden bij de Sligro. Nadat het overgrote deel was uitgedeeld, bleven er nog achtduizend over. Of Samen in de Regio die wilde hebben?

Flink aan de slag

,,Wij wilden net een beetje afbouwen richting kerst'', lacht Karremans. ,,Dat ging dus mooi niet door. We moesten flink aan de slag om dit rond te krijgen. Maar dit was te mooi om af te slaan. Op deze manier kunnen we iets goeds doen en mensen een extraatje geven.''

Voor Samen in de Regio was het niet de eerste keer dat er in korte tijd een veel geregeld moet worden. ,,Eerder dit jaar mochten we achtduizend warme maaltijden en vijftienduizend liter desinfecterende handgel verdelen.''

Extra getroffen door corona

De taarten zijn bestemd voor mensen die extra getroffen zijn door corona. ,,Het is maar goed dat we zo'n groot netwerk hebben. Bij de Sligro hier in Bergen op Zoom konden we niet terecht, daar is het in deze kersttijd superdruk. Gelukkig konden we via Arn van der Vorst van Mepavex de taarten kwijt in een vrieshuis, want ze zijn diepgevroren. Arn zelf is met de vrachtwagen op pad om taarten bij grote zorginstellingen, zoals tanteLouise, te bezorgen.''

Veel kleinere instellingen komen de taarten zelf halen aan de Rooseveltlaan. ,,Voor onze zorgvragers'', zei Nel de Ruiter van thuiszorgorganisatie Anna voor Zorg uit Bosschenhoofd. ,,Ze hebben al een kerstpresentje van ons gehad, dus dit was een echte verrassing.'' De Ruiter haalt 65 dozen (vier taarten per doos) op. ,,Ze zijn al weg'', lachte ze aan het einde van de dag. ,,En al onze cliënten waren er hartstikke blij mee.''

‘Voor de vrijwilligers’

Ook Jennie van Eekelen van SKW in Lepelstraat gaat met een auto vol taarten weg. ,,Die geven we aan onze vrijwilligers.'' Van Eekelen heeft nog snel een diepvries geregeld voor de taarten die niet meteen kunnen worden afgeleverd. ,,Ik wist niet dat ze ingevroren waren.''

Behalve de zorginstellingen waren er ook taarten voor onder andere het soepproject, vluchtelingenwerk en het Leger des Heils. ,,En we brengen er ook een paar naar politie en brandweer, want die hebben vast drukke dagen voor de boeg'', zegt Karremans. ,,Het is een heel werk, maar wat een fijn gevoel om in deze tijd zo'n mooi gebaar te kunnen maken.''