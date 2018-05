'Een nóg hogere duikplank zou ik wel leuk vinden'

De temperatuur stijgt. De zwemkleding kan weer uit de kast. BN DeStem bezoekt negen buitenzwembaden in West-Brabant. Deel 1: De Melanen in Halsteren.

Volledig scherm Margreet Aarden en Hiltje Bouma zitten op hun vaste bankje op te drogen in het zonnetje na hun (bijna) dagelijkse frisse duik. © Sandra Moerland Sinds de opening op 3 april van buitenzwembad De Melanen in Halsteren grijpen zwemliefhebbers uit de buurt iedere kans aan om een duik te nemen. Het buitenbad, dat momenteel ook fungeert als vervanger voor het gesloten zwembad De Schelp in Bergen op Zoom, profiteerde ook al volop van de eerste warme lentedagen in april.

Quote Als het buiten warm is, is het water koud en als het buiten koud is, verwarmen ze het water. Dat vind ik fijn Janne Nuijten De 58-jarige Margreet Aarden en de 55-jarige Hiltje Bouma uit Halsteren zijn doorgewinterde bezoekers van De Melanen. ,,Als het mooi weer is, gaan we zeker vijf keer per week. We proberen zelfs iedere dag te komen. Als we er zijn, trekken we meestal een kwartier lang baantjes", vertellen ze, terwijl ze in het zonnetje zitten op te drogen. Een heerlijk bad vinden de dames het. ,,Het is lekker dicht bij huis, dus het kost ons weinig tijd. Sinds dit jaar is het zwembad verwarmd, hiervoor was het soms voor bikkels. Maar ook toen gingen wij al. Van binnenbaden houden we absoluut niet, we zijn echte buitenmensen. Na het zwemmen gaan we op ons vaste bankje zitten om op te drogen."

De 9-jarige Janne Nuijten uit Halsteren is ook vaste bezoekster. ,,Ik kom hier vaak met vriendinnen in de vakantie. Als ik naar school moet en het is zomers warm, ga ik 's middags nog wel eens. Als het buiten warm is, is het water koud en als het buiten koud is, verwarmen ze het water. Dat vind ik fijn."

Volledig scherm Janne Nuijten uit Halsteren komt graag bij het buitenzwembad in Halsteren. © Sandra Moerland Naast het wedstrijdzwembad waar baantjes getrokken kunnen worden en het grote recreatieve zwembad, is er nog een kleiner bad van vier meter diep met een hoge en een lage duikplank. ,,Ik ga soms van de hoge duikplank. Maar van mij mogen ze eigenlijk nog wel een hogere bouwen", vertelt Janne. ,,Ik zou het leuk vinden als ze zwemnoodles hadden voor de kinderen die niet zo goed kunnen zwemmen. Of voor mij als ik buiten adem ben. Die zijn heerlijk om mee in het water te hangen."

,,In de zomer leggen ze soms een springkussen of een mat op het water. Dat zouden ze van mij best vaker mogen doen. Ik ben wel echt blij met de glijbanen in het zwembad. Als het in de zomervakantie heel druk is, staat er soms wel een lange rij. Gelukkig heb ik een abonnement, daarmee mag je zo'n rij voorbijlopen."

De Melanen bevindt zich midden in de bossen. Op het grasveld zijn genoeg schaduwplekken ge-creëerd voor wie niet een hele dag in de volle zon wil liggen. Voor de peuters en de kleuters is er een apart kleuterbad, dat bij een rustig deel van het grasveld is te vinden.

Quote In de zomer is het hier wel druk, maar dat is niet vervelend. Het zwembad is groot genoeg Sharon Zorlu Voor jonge bezoekers die liever spelen dan het water induiken, is er een grasveld met verschillende speeltoestellen. In het bijbehorende gebouw zijn een tv-hoek en een pingpongtafel te vinden. En wie tussendoor wil uitrusten met een hapje of drankje, kan bij De Melanen ook terecht voor een ijsje, snoepjes of een portie frietjes, die buiten op het terras genuttigd kunnen worden.

Daar wordt door Sharon Zorlu (10) uit Halsteren en haar vriendinnen dankbaar gebruik van gemaakt. ,,Als het warm is, komen we hier bijna iedere dag. Het is het enige zwembad bij ons in de buurt, dus veel keuze hebben we niet. We vinden de duikplanken en de glijbanen leuk. In de zomer is het hier wel druk, maar dat is niet vervelend. Het zwembad is groot genoeg. We halen als we klaar zijn met zwemmen altijd chips of snoep."

Naast het regulier zwemmen organiseert De Melanen verschillende sportactiviteiten in het zwembad. Buiten de schoolvakanties kunnen liefhebbers er bijvoorbeeld terecht voor een aquabootcamp, aquazumba en aquajogging. Op woensdag 6 september wordt het buitenzwemseizoen afgesloten met de Hondenplons. Hondenbezitters zijn dan welkom met hun trouwe viervoeters om ook hen te laten genieten van het zwembad.

