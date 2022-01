Een nieuw kunstwerk in de haven van Dinteloord: ‘Jong en oud moeten het mooi vinden’

Dit nieuwe kunstwerk heeft volgens Kuun de Boer van de Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland een lange historie. In 1979 is een door de kunstenaar Henk Groenhuis gemaakt beeld geplaatst op het toen net gerealiseerde Raadhuisplein. Dat kunstwerk was een betonnen vis. Bij de renovatie van het Raadhuisplein in 1996 is deze vis in drie stukken afgevoerd.