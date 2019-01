Een lekker etentje voor Marjon en haar man: ‘Ook wij bewonderen je positiviteit’

Dit wordt de nieuwe musical van The MusiCompa­ny

8:00 BERGEN OP ZOOM - De nieuwe productie van The MusiCompany is bekend. In november brengt de vereniging ‘How To Succeed in Business Without Really Trying’ op de planken van De Maagd in Bergen op Zoom. Na Legally Blonde en Grease heeft de musicalvereniging daarmee weer een feelgood voorstelling te pakken.