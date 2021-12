Een kwart van de huurwoningen in Steenbergen gaat naar kwetsbaren: ‘Voelt onrechtvaardig’

STEENBERGEN - Pakweg een kwart van alle huurwoningen in de gemeente Steenbergen wordt toegewezen aan bijzondere doelgroepen, van statushouders en mensen met een psychiatrisch verleden tot andere kwetsbare groepen die langzaam opkrabbelen na een moeilijke periode. ,,Maar we verhuren wél de meeste huizen aan eigen inwoners.’’

Dat zeiden directeur-bestuurder Marc van der Steen van Stadlander en zijn collega-bestuurder Ruud van den Boom (Woonkwartier) dinsdagavond in koor tijdens het rondetafelgesprek met de gemeenteraad.

Van den Boom begreep de onvrede over het toewijzingsbeleid op een krappe woningmarkt. ,,Als je zoon of kleinzoon wacht op een woning voelt dat onrechtvaardig. Maar passende huisvesting bieden voor specifieke doelgroepen is een kerntaak van ons.’’ Ed Hobo (Volkspartij) vond het beleid doorgeschoten. ,,Als ik een auto steel en een halfjaar naar de gevangenis ga, ben ik eerder aan de beurt als dat ik netjes ingeschreven sta.’’

Grondprijzen

Behalve de twee in de gemeente actieve corporaties waren ook de huurdersverenigingen Fijn Wonen en Steeds Rianter Wonen aan tafel aangeschoven. Voorzitter Bert van Beers van Steeds Rianter Wonen vond dat ook de gemeente de hand in eigen boezem moest steken, als het gaat om de krappe woningmarkt en het gebrek aan doorstroming. ,,Doe als raad iets aan de grondprijzen. Die prijzen zijn nu veel te hoog om sociale woningbouw te realiseren.’’

Zoektijd

Woonkwartier verhuurt in de gemeente circa 700 woningen, met name in de kern Dinteloord. Stadlander bedient 1500 huishoudens in de gemeente. In Dinteloord bedraagt de zoektijd naar een woning op dit moment iets meer dan twee jaar. De gemiddelde zoektijd in de hele gemeente Steenbergen is iets minder dan een jaar. Van der Steen noemde dat prima cijfers, afgezet tegen landelijke ontwikkelingen. ,,Maar de inschrijftijd stijgt.’’

Maurice Remery (Gewoon Lokaal) vroeg aandacht voor mogelijk vergeten groepen die nu noodgedwongen op campings en vakantieparken in de regio wonen. ,,Er ontstaan oncontroleerbare gemeenschappen.’’ Remery wilde weten of de corporaties inzicht hadden in de omvang van het probleem. Van der Steen moest het antwoord schuldig blijven. ,,We zien het gewoon niet.’’

Onze Stede

Woordvoerder Eef Borm van grondeigenaar Woonzorg Nederland werd ondervraagd over de toekomst van Onze Stede in Dinteloord. Jurgen Huijbregts (CDA) noemde het zorgcentrum niet toekomstbestendig en wilde weten of Woonzorg Nederland op zoek is naar andere grond in Dinteloord. ,,We hebben verder niets op het oog’’, aldus Borm.

Als landelijke speler heeft het op ouderen gerichte Woonzorg weinig contact met regionale corporaties. Van der Steen wilde graag de brug slaan. ,,We zijn blij dat we een gezicht van Woonzorg zien.’’