Een koninklijke bijdrage: Willem-Alexander schrijft voorwoord jubileumboek 750 jaar Steenbergen

Ontvoering Jamal B. uit Roosendaal in Marbella mogelijk werk van Franse huurmoorde­naars

ROOSENDAAL/MARBELLA - De Spaanse politie onderzoekt of Franse huurmoordenaars verantwoordelijk zijn voor de ontvoering en verdwijning van Jamal B. (32) uit Roosendaal. Het slachtoffer werd in augustus 2020 in Marbella klemgereden en voor de ogen van zijn vijf kinderen en echtgenote door acht gewapende nepagenten in een auto gegooid.

10 december