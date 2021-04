Een Koningsdag met weinig kleur, West-Brabant viert 27 april vooral digitaal

Het werk van de Bergse amateurar­che­o­lo­gen: nieuwsgie­rig zijn, puzzelen en engelenge­duld

2 april BERGEN OP ZOOM - Ze kunnen mooi onder woorden brengen hoe archeologisch onderzoek voelt. ,,Je komt op plekken waar eeuwen lang niemand is geweest’’, zegt Elvira Adriaansen, secretaris van Stichting in den Scherminckel. Voorzitter Stephan Asselbergs herinnert zich een onderzoek in het Sint-Annastraatje, achter het stadhuis. ,,Je kruipt van kelder naar kelder, met een looplampje bij, door de blubber.’’