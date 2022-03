Een kaartje kopen voor Steenbergen Live? Dan moet je snel zijn: ‘De kaartverkoop ging nog nooit zo hard’

Scherpenisse (40) moest noodgedwongen twee jaar iets anders doen. Hij merkt echter dat ondanks de late start van de voorverkoop het publiek de zin om te gaan feesten niet verloren is. ,,We zagen het al aan het aantal vragen dat via social media gesteld werd.”

,,Het mooiste van alles is dat we zonder nog maar één naam van het programma naar buiten gebracht te hebben nu al zoveel kaarten verkochten. Dat zie ik als een compliment voor het concept van Steenbergen Live en als een bevestiging dat de Steenbergse gemeenschap dat concept omarmd heeft.”

3000 bezoekers

Steenbergen Live verkocht de laatste drie edities uit met steeds 3000 bezoekers. ,,Het biedt voor elk wat wils, is voor jong en oud, en is zo toegankelijk mogelijk. Wat vroeger het dorpsfeest was op een markt, wordt nu in een festivaljasje gegoten net buiten de stad om de overlast te beperken.”

Volledig scherm © Steenbergen Live - Foto: Danny den Ouden (rechtenvrij)

,,Als organisatie zitten we echter in een split, omdat de verkochte kaarten van 2020 geldig bleven, maar veel zaken en artiesten duurder werden. De opzet wijzigde daarom licht, zodat de ticketprijs laag kan blijven.” Uiteraard bleven de grote ‘Ambiance-feesttent’ en de area voor jongeren met urban- en dance music die wat softer is dan de klanken op Bassrulers, het festival dat de dag erna plaatsvind.

Steenbergen Live vrijdag 20 mei (19.00 – 01.00 uur), Bassrulers zaterdag 21 mei (13.00 – 23.00 uur) op ‘t Waterhoefke, Steenbergen.