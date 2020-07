Een jong diertje, helemaal alleen in het bos. Is dat erg?

boswachterscolumnHet is weer de tijd voor klein grut in de natuur. Vaak willen we die hulpeloze gevalletjes helpen als we ze zien liggen. Niet doen, adviseert boswachter Erik de Jonge.

Afgelopen weken was er een ware babyboom in het bos. Als je een beetje oplet, zie je nu overal in de natuur jonge dieren. Vogeltjes die stuntelig op een tak balanceren, luid piepende kuikens die zichzelf verraden tussen het riet.

Helaas gaat het lang niet altijd goed

En natuurlijk tal van jeugdige viervoeters die zich vaak angstvallig verstoppen maar steeds vaker ook rennen en ravotten als het even kan. Elke pul of puppy weet al meteen dat voorzichtigheid geboden is. De één glipt bij gevaar meteen onder moeders vleugels, de ander ligt roerloos en vertrouwd op een schutkleur.

Helaas gaat het lang niet altijd goed. Het is niet voor niks dat veel soorten meerdere worpen of legsels per seizoen hebben. Vroege jonkies hebben vaak te kampen met kou en nattigheid, de latere met droogte en roofdieren die ook hun jongen weer moeten voeren.

Het zijn dan ook gouden weken voor snoeken, reigers, kraaien en kiekendieven en al die andere rovers die verzot zijn op zo'n pluizig hapje. Die rauwe werkelijkheid vinden wij mensen vaak maar moeilijk te behappen.

Gouden tip

Nog veel te vaak kunnen mensen het hoge knuffelgehalte niet weerstaan en ontfermen zich over een 'verlaten' reekalfje, haasje, kuikentje of zoals vorige week, jonge bunzings. Natuurlijk gaat dat niet lang goed dus de volgende morgen wordt de boswachter geraadpleegd, want het arme beestje redt het niet.

Hier komt de gouden tip: laat ze waar ze zijn en blijf er vanaf! Ja ook als ie bibbert, zielig kijkt, helemaal alleen is of een beetje piept. Hij bibbert omdat ie doodsbang van jou is, hij kijkt zielig omdat ie doodsbang van jou is, hij is alleen omdat de moeder doodsbang van jou is en hij piept omdat ie naar z'n moeder wil.