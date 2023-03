Een Jan Steen of andere werken uit het Rijksmuseum bewonderen? Dat kan binnenkort in Het Markiezenhof

Volksto­neel Heerle moest bokken­spron­gen maken

HEERLE - Het Volkstoneel uit Heerle studeerde in 2019 niet alleen het blijspel Bokkesprongen van D.J. Eggengoor in, maar moest zelf ook bokkensprongen maken om het dit jaar inderdaad tot uitvoering te brengen. Op 31 maart en 1 april is het zover.