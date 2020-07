‘Een ijsje halen met de kinderen’: Fietstaxi is uitkomst voor kinderopvang De Kleine Markies

BERGEN OP ZOOM - Een fietstaxi waar maar liefst acht kinderen in passen rijdt sinds kort rond in Bergen op Zoom. De zogeheten GoCab, met trapondersteuning, is een uitkomst voor kinderopvang De Kleine Markies. ,,Nu kunnen we veel makkelijker iets met de kinderen ondernemen”, zegt directeur Susanne Theuns.

Theuns stond op het punt een Stint aan te schaffen toen bijna twee jaar geleden in Oss bij een dramatisch ongeluk met deze elektrische bolderkar, vier kinderen om het leven kwamen. De Stint werd van de weggehaald, maar mag in aangepaste vorm na de zomervakantie de weg weer op.

Toch heeft Theuns daar niet meer voor gekozen. ,,Ik heb overleg gehad met de oudercommissie, het ligt gevoelig.” De GoCab is een goed alternatief. ,,Het blijft een fiets en dat geeft ouders een veilig gevoel.”

Lopen kost tijd en is minder veilig

Ruim een week geleden is de fietstaxi geleverd. ,,We zijn voor zover ik weet de eerste kinderopvang in Bergen op Zoom die er mee rijdt. Het is echt een uitkomst.” Lopend met een groepje kinderen ergens naar toe gaan kost veel tijd én is minder veilig. ,,Nu kunnen er acht kinderen in de fietstaxi. Ze zitten allemaal in een gordel.”

De kinderen zijn laaiend enthousiast en leidster Evy Bruys ook. ,,We zijn al naar het strandje bij de Binnenschelde geweest en naar de Kraaijenberg. En ook zijn we al een ijsje gaan eten bij Crusio.” Elke dag is de fiets tot nu toe gebruikt. De kinderen zitten verdeeld over twee bankjes en met slecht weer zitten ze zelfs overdekt. ,,Ze vinden het heerlijk dat we er lekker op uit kunnen en niet de hele dag aan het gebouw zijn gekluisterd.”

Flinke investering

De Kleine Markies heeft één GoCab gekocht, een investering van tienduizend euro. De fietstaxi wordt vooral gebruikt voor de kinderen van de buitenschoolse opvang. ,,We hebben drie leeftijdsgroepen”, zegt Theuns. ,, De allerkleinsten tot drie jaar, een groep van 3 plus en de buitenschoolse opvang.” De kleintjes hebben minder behoefte om op pad te gaan. ,,We hebben net een nieuw speelplein met een klimrek. Meer hebben de kleintjes niet nodig.”

Voor de iets oudere kinderen is de fietstaxi een plus. Normaal gesproken komen ze 15.15 uur uit school. ,,Als je dan lopend ergens naar toe gaat, kom je niet ver. Voor je het weet worden ze door de ouders alweer opgehaald. Met de GoCab ben je overal zo.”