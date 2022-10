Een hoogspanningsstation in de achtertuin, in Rilland weten ze wat dat met je doet: ‘Impact is enorm’

RILLAND/BERGEN OP ZOOM - De Lepelstraatse zorgen over een Tennet-hoogspanningsstation in de polder begrijpen ze in het Zeeuwse gehucht Zuidhof bij Rilland maar al te goed. Bewoners hebben nog steeds een nare smaak in de mond van het verdeelstation dat de netbeheerder een paar jaar geleden pal voor hun neus aan het Schelde-Rijnkanaal bouwde: ,,Tennet vertelt je maar de helft, is mijn ervaring.”