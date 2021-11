Een heerlijk avondje in de culinaire kathedraal 1397 in Bergen op Zoom

Nieuwe naam én nieuw streven voor restaurant in De Draak: ‘Ambitie een ster te halen’

BERGEN OP ZOOM - Restaurant Hemingway in hotel De Draak is maandag 6 september omgedoopt tot Restaurant 1397. Met de nieuwe naam wordt tegelijkertijd de culinaire lat hoger gelegd. Het streven is het halen van een Michelinster.

