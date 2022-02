Een gemeente vol fotogenieke plekken: waarom Steenbergen echt bij de Brabantse Wal hoort

Woningbouw in Steenber­gen: De Heen slaat slag, maar Kruisland staat met lege handen

STEENBERGEN - Minimaal 900 nieuwe huizen in de komende tien jaar. Dat is het streven van de gemeente Steenbergen in de nieuwe woningbouwplanning 2022-2031. Opvallend: De Heen doet goede zaken met de geplande bouw van zo'n 40 woningen op de voormalige voetbalvelden, terwijl Kruisland goeddeels met lege handen staat.

