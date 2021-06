Een frisse duik nemen deze zomer? Dat kan, maar liever niet op deze plekken in West-Brabant

Peiling Hoe begroeten we elkaar na de coronatijd? ‘Ik vond drie kussen altijd al overdreven’

7:00 Een handdruk of zoen op de wang: we dachten er voor de pandemie amper bij na. Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn en een leven zonder coronamaatregelen binnen handbereik lijkt, rijst de vraag: hoe begroeten we elkaar voortaan? ,,Een knuffel of kus beperk ik het liefst tot familieleden.”