Eén foto inspireerde twaalf kunstenaars: ‘Liefde voor lucht, aarde en polders’

Quote Ik schilder graag mijn directe omgeving. Luchten, aarde en bomen. Dat zijn mijn onderwer­pen Puck Meijer Twee weekenden worden de verschillende interpretaties van het thema ‘Lucht & Polder’ tentoongesteld. Een foto die Riena Valkhoff (Rotterdam, 1961) van de polder voor haar deur in De Heen maakte vormde het startschot.



Puck Meijer (Schore, 1945) zag die en vroeg direct of ze daar een realistische olieverfschilderij van mocht maken. ,,De foto gaf me het gevoel van ruimte. Ik schilder graag mijn directe omgeving. Luchten, aarde en bomen. Dat zijn mijn onderwerpen. Polders op Tholen, al zijn die van De Heen of Sint-Philipsland net zo mooi.”



Riena Valkhoff omarmde het idee van Puck. In haar eigen stijl deed ze hetzelfde met acryl, haar man Martin in aquarel. Meijer: ,,Riena werkt abstracter. Ze vereenvoudigt de vormen, al blijft het gegeven heel herkenbaar.’’



,,Jeroen van Hoek, uit Sint-Maartensdijk, volgde met zowel een gedicht als een werk met spuitbus. Uiteindelijk werden het twaalf interpretaties van evenveel kunstenaars, met onder meer ook Liesbeth Romeijn, Lia en Ton Bruyns, Martin Hoevenaars en Frans van Drunen.”

‘Schilderen is liefde’

Puck Meijer was de eerste. Ze groeide op in Middelburg en studeerde cultuurwetenschappen en viola da gamba op het conservatorium. ,,Muziek maken doe ik niet meer. ‘De min eist niemand half’, zo luidt de uitdrukking. Die klopt. Schilderen is liefde, en liefde is nooit half. Schilderen is ook muziek maken. Het ritme van muziek zit in mijn schilderijen.”

Quote Kunste­naars smeedden het thema met behulp van textiel, glas, steen, tegelmo­zaïek of muziek om tot iets van zichzelf Riena Valkhoff

Meijer was ooit werkzaam als adjunct-directeur in het Bergse Markiezenhof. Ook heeft ze op veel plekken exposities georganiseerd. Nu volgt er een met vriendin Riena samen, in de kerk in De Heen. Valkhoff: ,,De variatie is groot. Kunstenaars smeedden het thema met behulp van textiel, glas, steen, tegelmozaïek of muziek om tot iets van zichzelf. Er was slechts één restrictie: het werk mocht niet groter zijn dan 40x50 cm. Eigenlijk bedoeld voor een expo in ons eigen knusse atelier, maar het werden er teveel. Het voordeel is wel dat alle kunstenaars in de kerk nu ook ander vrij werk kunnen tonen.”

Expositie Lucht & Polder: 2, 3, 9 en 10 oktober, van 11.00 tot 16.00 uur in Kerk van De Heen. De Stichting Stadsherauten van Steenbergen verzorgt daar dorpswandelingen vanaf 14.00 uur. De expo is van 9 november tot 18 december in De Kunstkamer in Scherpenisse.